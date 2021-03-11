"Динамо" програло "Вільярреалу" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Київське "Динамо" програло "Вільярреалу" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда Мірчі Луческу пропустила два голи.
Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Вільярреал з перших хвилин почав тиснути захист киян і створювати моменти. Ближче до середини першого тайму "Динамо" відсунули гру від своїх воріт і намагався загострювати гру в атаці. Але забити у першому таймі Вільярреалу все ж вдалося. На 30-й хвилині Пау Торрес замкнув простріл від Херарда Морено.
У другому таймі у "Динамо" шансів не додалося, а Вільярреал зміг забити ще один гол. На добиванні Рауль Альбіоль на 52-й хвилині подвоїв перевагу гостей.
У підсумку Динамо чекає матчу в Іспанії в сумнівному настрої, пропустивши два голи вдома. Друга гра відбудеться 18 березня.
Нагадаємо, сьогодні Українська асоціація футболу (УАФ) заборонила проводити матчі на стадіоні "Динамо" імені Лобановського до кінця поточного сезону. На ньому домашні матчі проводив донецький "Олімпік".