Матч "Шахтар" - "Рома" без глядачів: що буде з придбаними квитками

Продаж квитків на матч "Шахтар" - "Рома" у Лізі Європи зупинена. Тим, хто вже їх купив, повернуть гроші.

Нагадаємо, сьогодні київська влада вирішили заборонити з четверга, 18 березня, відвідання вболівальниками матчів на стадіонах. Тепер матч "Шахтар" - "Рома" і наступні ігри протягом трьох тижнів пройдуть при порожніх трибунах.

Спочатку сьогодні "Шахтар" скоротив продаж квитків до 20% від місткості стадіону на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської "Роми". Це було зроблено з урахуванням погіршення ситуації з коронавірусом.