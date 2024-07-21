Комик Сергей Середа назвал свой топ-3 худших ведущих Украины

Топ-3 худших ведущих по мнению комика

Так, первое имя, озвученное юмористом - Тимуром Мирошниченко.

Его Среда назвал "невеселым чуваком" и признался, что он ему не нравится.

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Также в списке Сергея оказался бессменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник. По мнению комика, у него тоже отсутствует чувство юмора.

Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

По словам жены Середы, певицы MamaRika, которая вместе с ним стала гостей выпуска, эти суждения касаются только профессиональных качеств вышеперечисленных знаменитостей.

"Потому что Остапчук как ведущий нормальный, а как человек - ги*но", - провел параллель юморист.

А вот Андрея Черновола артист внес в этот список в шутку. Впрочем, шоумен говорит, что ему не стыдно оказаться в этой компании.