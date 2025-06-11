Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть модно
Белые джинсы возвращаются в модные тренды этим летом. В 2025 они стали универсальным мастхевом - их носят с рубашками, топами, жакетами и кроссовками. Если вы хотите быть в тренде и создавать свежие, элегантные образы, то без них не обойтись.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, почему именно этот цвет стал трендом и с чем их лучше всего сочетать, чтобы выглядеть по-настоящему стильно.
Почему белые джинсы - тренд лета 2025
Свежесть и легкость
Белый цвет всегда ассоциируется со свежестью, чистотой и летним сезоном. Он отлично отражает солнечные лучи, что делает его безупречным выбором для жаркой погоды, даря чувство прохлады и комфорта.
Белые джинсы на лето (фото: instagram.com/salome.mory)
Универсальность
Белые джинсы представляют собой отличную базу для любого образа. Они легко сочетаются почти с любым цветом и принтом, позволяя создавать множество разнообразных луков - от кэжуал до более нарядных.
Их можно носить как с яркими топами, так и с нейтральными блузами, добавлять как яркие, так и минималистичные аксессуары.
Какие джинсы выбрать на лето (фото: instagram.com/salome.mory)
Элегантность и шик
В отличие от традиционных синих джинсов, белые выглядят изысканнее и элегантнее. Они придают образу "дороговизны" и непринужденный шик, что делает их идеальными для летних вечеринок, отпуска или просто для создания стильного повседневного образа.
С чем носить белые джинсы (фото: instagram.com/salome.mory)
Вневременная классика в новом прочтении
Белые джинсы - это не новое изобретение, они периодически возвращаются в моду. Тем не менее каждый сезон дизайнеры предлагают новые фасоны и интерпретации (например, широкие, прямые, клеш, с высокой талией, укороченные), что позволяет этому элементу гардероба оставаться актуальным и современным.
Вариант стилизации с белыми джинсами (фото: instagram.com/styledsara)
Влияние социальных сетей и инфлюэнсеров
Фэшн-блогеры и знаменитости активно демонстрируют белые джинсы в своих образах, что быстро распространяет тренд и делает его желанным для широкой аудитории.
С чем сочетать белые джинсы летом 2025
С легкими рубашками и блузами
- Льняная рубашка: классический и беспроигрышный вариант для лета. Льняная рубашка (оверсайз или классическая, белая, голубая, песочная или в тонкую полоску) придаст образу непринужденности и элегантности. Можно носить заправленным, навыпуск или завязанным узлом на талии.
- Шелковые или атласные блузы: для более изысканного вечернего или делового образа. Добавят гламура и женственности.
- Хлопковые блузы с вышивкой или кружевом: создают романтический, богемный или деревенский шик.
Вариант стилизации с белыми джинсами (фото: instagram.com/styledsara)
С топами и футболками
- Базовые футболки: белые, черные, серые, бежевые или пастельные футболки создадут минималистичный и стильный повседневный образ.
- Топ-бюстье или кроп-топ: для более смелых и модных образов, особенно с джинсами с завышенной талией.
- Майки: придадут образу легкого гранжа и непринужденности.
- Яркие или принтованные топы: белые джинсы станут идеальным "холстом" для акцентных топов.
Белые джинсы в тренде (фото: instagram.com/styledsara)
С денимом и жакетами
- Джинсовая рубашка или куртка: создадут модный тотал-деним лук, особенно если рубашка или куртка другого оттенка - синего или голубого.
- Льняной или хлопковый жакет: придаст образу структуры и элегантности. Идеально для прохладных вечеров или деловых встреч.
- Укороченный жакет или болеро: актуальный тренд, подчеркивающий талию.
Тренд лета 2025 - белые джинсы (фото: instagram.com/anoukyve)
С обувью
- Босоножки: на плоской подошве, на каблуке, на платформе – белые джинсы сочетаются с любыми босоножками.
- Эспадрильи: классика лета, что придаст образу непринуждённости и настроения отдыха.
- Кеды или кроссовки: для спортивного шика и комфорта. Выбирайте белые или светлые модели.
- Мюли или сабо: для элегантного и расслабленного образа.
- Лодочки (классические туфли): для более официальных или вечерних выходов визуально удлиняют ноги.
С чем носить белые джинсы (фото: instagram.com/anoukyve)
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Для написания материала были использованы страницы модных блогеров: Sara Walker, Salomе Mory, Anouk Yve.