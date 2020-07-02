Комаровський жорстко розніс посилення карантину в Україні: коронавірус спати лягає

Доктор Комаровський жорстко розкритикував нові карантинні правила в Україні. Зокрема педіатр дивується, як обмеження роботи закладів у часі може стримати COVID-19.

Медик каже, що знаходження в таких закритих приміщеннях з поганою вентиляцією, як зал кінотеатру, в принципі, ризиковано. І час на це не впливає, адже вірус не йде спати, не стає слабшим у темний час доби. Про це Комаровський розповів в ефірі "Україна 24".

Нагадаємо, що у Києві обмежили за часом роботу різних закладів. Громадське харчування, кінотеатри, різні розважальні заходи повинні закриватися і завершуватися до 22:00.

"Чому раптом час доби став обставиною - я не знаю як лікар. Можливо, є якісь нові відкриття київських епідеміологів", - заявив медик.

Він каже, що набагато розумніше було обмежити вхід в громадські місця людям з групи ризику, зокрема, літнім українцям.

Висловився Комаровський і з приводу басейнів. За його словами, громадський транспорт набагато небезпечніше, ніж купання у воді.

"Через воду вірус не передається. Купання в басейні багаторазово менш ризиковано, ніж будь-який автобус або тролейбус в місті Києві", - говорить доктор Комаровський.

Комаровський розкритикував посилення карантину в Україні (відео: Україна 24)

Нагадаємо, що карантин почали посилювати в різних регіонах, які не відповідають епідеміологічним вимогам МОЗ. Так, 1 липня на посилення заходів пішов Київ.

Раніше Доктор Комаровський також розповів, як повинні працювати школи з 1 вересня.