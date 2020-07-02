Комаровський розповів, як повинні працювати школи з 1 вересня: за партою по одному і на повітрі

Комаровський дав поради батькам (фото: РБК-Україна)

Комаровський розповів, в яких умовах будуть навчатися діти в школах восени

Доктор Комаровський розповів українським батькам, як буде відбуватися навчальний процес у школах з 1 вересня. За словами українського лікаря, діти мають сидіти за партами по одному і на перервах максимально дотримуватися дистанції.

"На сьогодні ми повинні готуватися до того, що 1 вересня діти йдуть до школи. Тому зараз треба думати про те, в які школи діти йдуть. У школах має бути соціальне дистанціювання – не 30 осіб у класах, а 15, наприклад. За партою діти повинні сидіти по одному. А ось на перервах, коли вони носяться... їх треба максимально виганяти на свіже повітря", – сказав Комаровський в ефірі каналу "Україна 24"

За словами медика, краще проводити уроки на відкритому повітрі. Так роблять в інших країнах.

"Нам зараз треба думати, як ми змінимо кількість дітей у класах, як ми забезпечимо школи достатньою кількістю медсестер, як ми проконтролюємо повітрообмін в класах, як ми налагодимо там систему вентиляції, як ми проконтролюємо в класах температуру і вологість повітря. На ці речі ми й повинні звертати увагу. І ми повинні зробити все, щоб у школі все, що може відбуватися на свіжому повітрі, відбувалося на свіжому повітрі. І я б робив, як в інших країнах – поки у нас тепло, діти повинні вчитися на свіжому повітрі, по максимуму", – сказав лікар.

Також Комаровський зазначив, що ті діти, які не хочуть йти до школи – повинні отримати можливість отримувати дистанційну освіту в домашніх умовах.

Як ми раніше писали, у Раді заявили, що Україна не готова до повноцінного дистанційного навчання.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова