Комаровський заявив, що його можуть "грохнути" в будь-який момент

Педіатр вважає, що своїми посилами він значно знижує заробітки аптекарів.

"Я, наприклад, точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів у цій країні. Вони потенційно можуть мене грохнути в будь-який момент, тому що кожне моє відео про "фуфломіцини" зменшує їх дохід. Кожен раз, коли я кажу, що цей аналіз не треба здавати..." - заявив він.

Лікар запевнив, що ніколи не рекомендує те, чим не користується сам, і ніколи не буде "розносити" препарат, який дійсно ефективний.

"Я нічого не рекомендую, тому що мені дали грошей. Якщо я навіть і беру участь в якійсь рекламі, то тільки в тій, де я буду цим користуватися особисто", - додав він.

Він навів приклад неефективних препаратів - відхаркувальних засобів від кашлю. Адже при кашлі швидше допоможе рясне пиття, ніж черговий "фуфломіцин", який допоможе лише набити кишені фармкомпаній.