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Комаровський назвав випадки, коли не допоможе найкраще жарознижувальне: що робити

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Неділя 25 липня 2021 11:37
Комаровський назвав випадки, коли не допоможе найкраще жарознижувальне: що робити Фото: Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розповів, при яких станах, як дитині, так і дорослому не допоможе навіть найсильніший жарознижувальний засіб.

Про це знаменитий український педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами педіатра, дефіцит рідини в організмі значно знижує ефективність будь-яких жарознижувальних.

"Навіть найбільш чудові ліки не зможуть поліпшити кровообіг і активізувати потовиділення, якщо організму не вистачає звичайної води", - стверджує педіатр.

Комаровський назвав випадки, коли не допоможе найкраще жарознижувальне: що робити

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як привчити дитину пити достатню кількість води

У коментарях до посту педіатра багато хто скаржиться, що дитина навідріз відмовляється пити рідину - будь то вода, сік, компот або "молочка". Але є кілька способів, як виправити ситуацію.

  • Заведіть ритуал. Наприклад, відразу після пробудження можна всією сім'єю пити воду, додавши в неї мед і скибочку лимона. Зробіть цей процес приємним і захопливим - такий собі веселий і корисний початок нового дня. Або, наприклад, випивайте склянку води до прогулянки
  • Розповідайте дитині, що воду краще пити за 30 хвилин до прийому їжі, а потім через годину після їди. Не встановлюйте правила, а пояснюйте і захоплюйте в бесіду.
  • Купіть спеціально для дитини красиву чашечку, похідну пляшку або будь-які інші аксесуари для пиття.

Раніше доктор Комаровський назвав ознаки несправжніх ліків, порадивши українцям не ризикувати здоров'ям, особливо дитячим.

Також педіатр попередив про небезпечний для здоров'я стан у спеку, розповівши, як від цього вберегтися.

Раніше ми писали також, що станеться з організмом, якщо кожен день з'їдати по два помідори.

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Доктор Комаровский Євген Комаровський
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