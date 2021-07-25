Комаровський назвав випадки, коли не допоможе найкраще жарознижувальне: що робити

Доктор Комаровський розповів, при яких станах, як дитині, так і дорослому не допоможе навіть найсильніший жарознижувальний засіб.

Про це знаменитий український педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram .

За словами педіатра, дефіцит рідини в організмі значно знижує ефективність будь-яких жарознижувальних.

"Навіть найбільш чудові ліки не зможуть поліпшити кровообіг і активізувати потовиділення, якщо організму не вистачає звичайної води", - стверджує педіатр.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як привчити дитину пити достатню кількість води

У коментарях до посту педіатра багато хто скаржиться, що дитина навідріз відмовляється пити рідину - будь то вода, сік, компот або "молочка". Але є кілька способів, як виправити ситуацію.