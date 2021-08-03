Комаровский заявил, что его могут "грохнуть" в любой момент

Педиатр считает, что своими посылами он значительно снижает заработки аптекарей.

"Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход. Каждый раз, когда я говорю, что этот анализ не надо сдавать…" - заявил он.

Врач заверил, что никогда не рекомендует то, чем не пользуется сам, и никогда не будет "разносить" препарат, который действительно эффективен.

"Я ничего не рекомендую, потому что мне дали денег. Если я даже и участвую в какой-то рекламе, то только в той, где я буду этим пользоваться лично", - добавил он.

Он привел пример неэффективных препаратов - отхаркивающих средств от кашля. Ведь при кашле скорее поможет обильное питье, чем очередной "фуфломицин", который поможет лишь набить карманы фармкомпаний.