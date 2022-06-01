Комаровський висміяв заяву Білла Гейтса про новий смертоносний вірус
Днями Білл Гейтс розповів про загрозу нової пандемії та навіть назвав сценарії. Заява мільярдера сполошила весь світ. Але чи дійсно найближчим часом є ризик ще одного карантину?
Відповідь на це питання спробував дати доктор Євген Комаровський у ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Індиго TV".
Чи збудеться прогноз Білла Гейтса щодо нової пандемії?
Комаровський спішить заспокоїти: подібні заяви звучать смішно й дуже схожі на пророцтва оракулів.
"Я можу передбачити з 50% ймовірністю будь-що. Чи є ризик, що ми прийдемо до нової пандемії? Звісно, він є", - сказав експерт.
Причин для цього, каже Комаровський, достатньо.
По-перше, люди в багатьох країнах створюють "унікальні умови" для обміну інфекціями між людською популяцією й популяцією різних видів тварин.
По-друге, є ідеальні умови для мутації вірусів.
По-третє, існують великі проблеми у стосунках із тваринним світом.
Проте лікар-педіатр вищої категорії наголосив, що не визнає подібних заяв, нехай навіть це вислів Білла Гейтса. Бо решта 50% може вказувати на можливість іншого розвитку сценарію.
Що ж сказав Білл Гейтс?
Нагадаємо, що засновник компанії Microsoft кілька днів тому заявив, що існує 50% ймовірності, що в найближчі 20 років відбудеться ще одна смертоносна пандемія.
"Це може бути народжене від вірусу, який ми вже знаємо. Це може бути різновид грипу, інший тип коронавірусу..." - сказав один з найбагатших підприємців світу.
На думку Гейтса, "це може бути вірус, створений людиною, біотерористом, який розробив його і навмисно поширив".
"Це дуже страшний сценарій, тому що вони можуть спробувати поширити його в різних місцях одночасно", - прогнозує він.
Нагадаємо, раніше головний санлікар України пояснив, чи можлива епідемія віспи мавп в нашій країні.
Перед цим Комаровський детально розказав, хто конкретно винен у поширенні мавпячої віспи світом.