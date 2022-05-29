Білл Гейтс розповів про загрозу нової пандемії та назвав сценарії
Білл Гейтс вважає, що світу може загрожувати нова пандемія в найближчі 20 років. Імовірність чергової тотальної епідемії природного походження американський мільярдер, філантроп і засновник компанії Microsoft оцінює на 50%, а причиною можуть бути кліматичні зміни.
Про це передає іспанське видання elDiario.es.
В ході свого візиту в Мадрид Гейтс, який опублікував нещодавно книгу "Як запобігти наступній пандемії", в інтерв'ю висловився про ризики нової масштабної епідемії та можливості для людства її уникнути.
"Це може бути народжене від вірусу, який ми вже знаємо. Це може бути різновид грипу, інший тип коронавірусу... і це, принаймні, дозволило б нам мати деякі знання про те, як дуже швидко отримати лікування і вакцину", - розповів меценат.
Природне чи штучне походження нового вірусу
При цьому Гейтс описав і ймовірні інші сценарії та причини виникнення пандемії. А саме - штучного і природного походження.
"Це може бути вірус, створений людиною, біотерористом, який розробив його і навмисно поширив. Це дуже страшний сценарій, тому що вони можуть спробувати поширити його в різних місцях одночасно", - говорить він.
Також "винуватицею" появи нового небезпечного вірусу може бути і природа.
"Людське населення зростає, і ми вторгаємося у все нові й нові екосистеми. Ось чому я підрахував, що існує 50% ймовірність того, що в найближчі 20 років у нас буде пандемія природного походження, як наслідок зміни клімату", - озвучив думку Білл Гейтс.
Як запобігти новій пандемії
Говорячи про кроки для запобігання пандемії мільярдер звертає увагу на важливість включення подібних ризиків в програми з охорони здоров'я світовими урядами, щоб бути в постійній готовності до захисту своїх громадян.
Зокрема, Гейтс пропонує створити Глобальну групу реагування на епідемії та мобілізації - своєрідну міжнародну противірусну "пожежну команду", а також збільшити бюджет Всесвітньої організації охорони здоров'я на 25%
"Я вважаю, що з усієї цієї жахливої трагедії, якою стала пандемія Covid-19, повинні бути вкладені великі кошти, щоб гарантувати, що це не повториться. Людська ціна у вигляді смертей дорівнювала світовій війні. І ми маємо говорити про все, що ми зробили неправильно, про те, які інструменти нам знадобляться в майбутньому і як не послабити пильність...
...Люди вмирають, тому що їм легше чіплятися за просту теорію про "Злого доктора", ніж визнати складний факт, що це біологія", - розповів Гейтс.
Нагадаємо, раніше Білл Гейтс розповів, як уникнути кліматичної катастрофи, та висловився про необхідність нового способу ведення бізнесу.
Також ми писали про те, що за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, віспа мавп проникне в Україну, проте спалаху захворювання в країні не буде.