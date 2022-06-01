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Комаровский высмеял заявление Билла Гейтса о новом смертоносном вирусе

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 15:35
Комаровский высмеял заявление Билла Гейтса о новом смертоносном вирусе Евгений Комаровский высмеял заявление Билла Гейтса (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

На днях Билл Гейтс рассказал об угрозе новой пандемии и даже назвал сценарии. Заявление миллиардера всполошило весь мир. Но действительно ли в ближайшее время есть риск еще одного карантина?

Ответ на этот вопрос попытался дать доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Індиго TV".

Сбудется ли прогноз Билла Гейтса относительно новой пандемии?

Комаровский спешит успокоить: подобные заявления звучат смешно и очень похожи на пророчества оракулов.

"Я могу предсказать с 50% вероятностью что угодно. Есть ли риск, что мы придем к новой пандемии? Конечно, он есть", - сказал эксперт.

Причин для этого, говорит Комаровский, достаточно.

Во-первых, люди во многих странах создают уникальные условия для обмена инфекциями между человеческой популяцией и популяцией различных видов животных.

Во-вторых, есть идеальные условия для мутации вирусов.

В-третьих, существуют большие проблемы в отношениях с животным миром.

Однако врач-педиатр высшей категории подчеркнул, что не признает подобных заявлений, пусть даже это высказывание Билла Гейтса. Потому что остальные 50% может указывать на возможность другого развития сценария.

Что же сказал Билл Гейтс?

Напомним, что основатель компании Microsoft несколько дней назад заявил, что существует 50% вероятности, что в ближайшие 20 лет произойдет еще одна смертоносная пандемия.

"Это может быть рождено от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавирус..."- сказал один из богатейших предпринимателей мира.

По мнению Гейтса, "это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и намеренно распространил".

"Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно", - прогнозирует он.

Напомним, ранее главный санврач Украины пояснил, возможна ли эпидемия оспы обезьян в нашей стране.

Перед этим Комаровский подробно рассказал, кто конкретно виноват в распространении обезьяньей оспы по миру.

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