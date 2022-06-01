Комаровский высмеял заявление Билла Гейтса о новом смертоносном вирусе
На днях Билл Гейтс рассказал об угрозе новой пандемии и даже назвал сценарии. Заявление миллиардера всполошило весь мир. Но действительно ли в ближайшее время есть риск еще одного карантина?
Ответ на этот вопрос попытался дать доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Індиго TV".
Сбудется ли прогноз Билла Гейтса относительно новой пандемии?
Комаровский спешит успокоить: подобные заявления звучат смешно и очень похожи на пророчества оракулов.
"Я могу предсказать с 50% вероятностью что угодно. Есть ли риск, что мы придем к новой пандемии? Конечно, он есть", - сказал эксперт.
Причин для этого, говорит Комаровский, достаточно.
Во-первых, люди во многих странах создают уникальные условия для обмена инфекциями между человеческой популяцией и популяцией различных видов животных.
Во-вторых, есть идеальные условия для мутации вирусов.
В-третьих, существуют большие проблемы в отношениях с животным миром.
Однако врач-педиатр высшей категории подчеркнул, что не признает подобных заявлений, пусть даже это высказывание Билла Гейтса. Потому что остальные 50% может указывать на возможность другого развития сценария.
Что же сказал Билл Гейтс?
Напомним, что основатель компании Microsoft несколько дней назад заявил, что существует 50% вероятности, что в ближайшие 20 лет произойдет еще одна смертоносная пандемия.
"Это может быть рождено от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавирус..."- сказал один из богатейших предпринимателей мира.
По мнению Гейтса, "это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и намеренно распространил".
"Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно", - прогнозирует он.
Напомним, ранее главный санврач Украины пояснил, возможна ли эпидемия оспы обезьян в нашей стране.
Перед этим Комаровский подробно рассказал, кто конкретно виноват в распространении обезьяньей оспы по миру.