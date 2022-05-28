Віспа мавп буде в Україні: головний санлікар пояснив, чи можлива епідемія
Віспа мавп проникне в Україну, але спалаху захворювання тут не буде.
Про це повідомив "Суспільному" головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Санлікар впевнений, що для того, щоб заразитися, потрібно мати тісний контакт з інфікованим, і хвороба не передається так швидко, як коронавірус.
"Не достатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку, треба мати досить тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров'ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не така велика, як при ковіді", - додав Кузін.
Зараз у світі є чіткі інструкції, як боротися з інфекцією.
"Алгоритм дуже схожий з ковідом. І протягом інкубаційного періоду і протягом самої хвороби ці люди повинні перебувати в закладі охорони здоров'я. Після того, як людина одужала, вона вже не становить жодної загрози для навколишнього середовища, для людей і в тому числі вона не є інфекційною для них", - додав Кузін.
В Україні цілком можливі випадки цього захворювання.
"Але ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах", - підкреслив він.
Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, хто винен у поширенні віспи мавп.
Також раніше ми писали про те, що ВООЗ зафіксувала понад 100 хворих з мавпячою віспою в Європі та Північній Америці.