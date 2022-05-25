Доктор Комаровський розказав, хто винен у поширенні віспи мавп

Віспа мавп відома в медицині вже давно. У 1958 році вчені виявили вірус у лабораторних мавп і назвали його "вірусом віспи мавп". Хоча ці тварини тут ні до чого, вони не є "природним середовищем", де він розповсюджується. Його носії - гризуни, які живуть у Західній та Центральній Африці.

У чому особливість вірусу та як від нього вберегтися, розповів доктор Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

У чому особливість віспи мавп

Особливість віспи мавп полягає в тому, що її симптоми практично аналогічні з тими, які бувають при натуральній віспі, хоча вони значно легші за своїми проявами.

За словами кандидата медичних наук, ці два захворювання завжди виникали "по сусідству".

Наприклад, якщо одна людина хворіла на натуральну віспу, зазвичай десь недалеко в іншої людини була віспа мавп.

Але оскільки ці дві хвороби мало відрізнялися за симптомами, лікарі називали віспу мавп легкою формою натуральної віспи.

Оскільки з 1982 року щеплення від натуральної віспи не роблять, з кожним роком у світі з'являються сотні мільйонів людей, не щеплених від цього захворювання. І вони потенційно можуть захворіти на віспу мавп! Тому кількість таких випадків постійно зростає.

Правила профілактики

Для того, щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і тривалий контакт із хворим.

"Це вам не просто посидіти разом у кімнаті з людиною, хворою на коронавірус. Треба дуже довгий час торкатися людини з віспою мавп", - говорить Комаровський.

Слід також дотримуватися таких простих правил:

уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами

не торкайтеся матеріалів (клітини, підстилки, годівниці тощо), до яких торкається така тварина

дотримуйтесь правил особистої гігієни

використовуйте засоби індивідуального захисту (маска і рукавички), якщо ви доглядаєте хвору людину або тварину

Додамо, що оскільки симптоми двох описаних вище захворювань практично схожі, вакцина та противірусні засоби від натуральної віспи ефективні також і при віспі мавп.