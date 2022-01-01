Комаровський висловився про лікування COVID-19 теплим повітрям

Заслужений лікар України і кандидат медичних наук звернув увагу, що вірус знаходиться всередині клітини людського організму, тобто COVID-19 не лежить на поверхні слизових.

"Вбити вірус можна, тільки вбивши таку клітку. Тому методи: подихати гарячим паром, побризкати рот йодом, намазати своє тіло козячим жиром, попарити ноги - не працюють", - говорить доктор Комаровський.

Він закликав не слухати тих, хто розповідає, що коронавірус можна вилікувати "бабусиними" засобами, і наголосив, що їх методи не мають жодного відношення до цивілізованої медицини.

Також Комаровський розповів про три правила, які дійсно допомагають залишатися здоровими: