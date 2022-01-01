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Комаровський висловився про лікування COVID-19 теплим повітрям

Автор: Володимир Костирін

Під час епідемії COVID-19 багато хто став уважніше реагувати на перші симптоми застуди та появу кашлю або нежиті, і намагатися скоріше позбутися недуги, при цьому деякі все ще для цих цілей використовують "народні методи" самолікування. Відомий педіатр Євген Комаровський пояснив, наскільки такі "бабусині" способи ефективні.

Про це доктор висловився в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Заслужений лікар України і кандидат медичних наук звернув увагу, що вірус знаходиться всередині клітини людського організму, тобто COVID-19 не лежить на поверхні слизових.

"Вбити вірус можна, тільки вбивши таку клітку. Тому методи: подихати гарячим паром, побризкати рот йодом, намазати своє тіло козячим жиром, попарити ноги - не працюють", - говорить доктор Комаровський.

Він закликав не слухати тих, хто розповідає, що коронавірус можна вилікувати "бабусиними" засобами, і наголосив, що їх методи не мають жодного відношення до цивілізованої медицини.

Також Комаровський розповів про три правила, які дійсно допомагають залишатися здоровими:

  • Перший спосіб: регулярне провітрювання приміщення, в якому ви знаходитесь.
  • Другий метод: вакцинація.
  • Третій спосіб: соціальна дистанція, носіння масок. Слід "тримайтеся подалі від людей, які чхають і кашляють".

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський відповів на хвилююче багатьох питання щодо вакцинації - чи можна вагітніти після того, як зробили щеплення.

Додамо також, перед цим Євген Комаровський висловився про штам коронавірусу "Омікрон" та звідки він взявся.

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Доктор КомаровскийЄвген КомаровськийКоронавірус