Комаровский высказался о лечении COVID-19 теплым воздухом

Заслуженный врач Украины и кандидат медицинских наук обратил внимание, что вирус находится внутри клетки человеческого организма, то есть COVID-19 не лежит на поверхности слизистых.

"Убить вирус можно, только убив такую ​​клетку. Поэтому методы: подышать горячим паром, побрызгать рот йодом, намазать свое тело козьим жиром, попарить ноги - не работают", - говорит доктор Комаровский.

Он призвал не слушать тех, кто рассказывает, что коронавирус можно вылечить "бабушкиными" средствами, и подчеркнул, что их методы не имеют никакого отношения к цивилизованной медицине.

Также Комаровский рассказал о трех правилах, которые действительно помогают оставаться здоровыми: