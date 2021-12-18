Не вовк - а болонка: Комаровський висловився про Омікрон і звідки він взявся

Зараження штамом коронавірусу Омікрон вже зафіксовано в Україні офіційно в одного пацієнта, при цьому на тлі зростання кількості країн, де циркулює цей дуже заразний маловивчений варіант COVID, в суспільстві виникає "паніка". Доктор Євген Комаровський поділився думкою, наскільки побоювання виправдані.

Про це відомий педіатр і ведучий висловився на каналі " Україна ".

Також дитячий лікар назвав ряд версій - гіпотез про можливі причини появи штаму Омікрон, який відрізняється від інших штамів легшим перебігом хвороби при зараженні.

"Болонка, а не вовк"

Для цього Комаровський почав з образних прикладів, закликавши уявити "самий першородний уханський коронавірус "- умовним "вовком".

"І потім виникли інші віруси: Альфа, Бета, Дельта - вони схожі на цього вовка. Але разом з тим їх можна порівняти з собаками, лайкою, вівчаркою... але, тим не менш, вони схожі на вовка. І раптом з'являється вірус, який більше схожий на йоркширську блондинку або на болонку, а не на вовка!" - пояснив він.

При цьому доктор зазначив, що еволюційного шляху цього перетворення вірусів ніхто не бачив.

Звідки міг взятися Омікрон

Комаровський розповів, що існує чотири версії про новий штам.

"Перша - що саме "Омікрон" довго жив в організмі ВІЛ-інфікованих людей. І в підсумку почав передаватися іншим людям. Але якщо такий вірус не зміг вбити людину з ВІЛ, чий імунітет і так ослаблений, то швидше за все й іншим безпечний", - розмірковує педіатр.

Друга версія - що варіант коронавірусу Омікрон мутував в організмі гризунів.

Третя - мутований вірус "вийшов" з африканської країни, де "немає нормального медичного контролю".

Четверта - що "Омікрон" обмінявся фрагментами геному з одним з уже існуючих коронавірусів, яким хворіють люди.

Як себе захистити

У підсумку доктор Комаровський закликає українців не надто переживати через Омікрон, проте продовжувати дотримуватися карантинних профілактичних заходів, а також щепитися від COVID-19.

"Але не слід впадати в паніку, продовжуємо робити все те, що і раніше: вакцинуватися, носити маски в громадських місцях і так далі", - уклав лікар.