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Комаровський вказав на шкоду цукру: це онкологія і депресія

Вівторок 15 вересня 2020 06:33
Комаровський вказав на шкоду цукру: це онкологія і депресія
Доктор Комаровський розповів про шкоду цукру (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський вказав на наслідки вживання цукру

Доктор Комаровський розповів, до чого призводить вживання цукру людиною. Заслужений український педіатр опублікував на своїй сторінці в Instagram схему, на якій вказані хвороби, що виникають від вживання цього підступного вуглеводу.

Цукор викликає такі захворювання, як карієс, ожиріння, цукровий діабет, артрит, акне, хвороби серця, дріжджові інфекції. Дуже важливо, що цукор призводить до онкологічних захворювань і до депресії.

Відзначимо, що раніше в ЗМІ з'являлися твердження, що цукор провокує онкологію, але це не було доведено вченими. Єдине, що надмірне захоплення солодким провокує ожиріння. А це в свою чергу може сприяти розвитку раку, бо повні люди більше схильні до цього.

Наприклад, у жінок, які досягли постменопаузального віку, у кілька разів знижується активність роботи яєчників, синтез статевих гормонів починає відбуватися вже в жирових тканинах. Такі процеси підвищують ризик розвитку пухлини матки або молочних залоз.

Як ми раніше писали, дієтолог розповіла про найкорисніший цукрозамінник, який є потужним антиоксидантом.

Раніше ми писали про горіх, який визнали спалювачем жиру. Їсти його радять кожен день.

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