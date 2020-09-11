Названо найкращий замінник цукру: інших альтернатив - нема

Названо найкращий замінник цукру (фото: pixabay.com)

Дієтолог назвала замінник цукру, який не шкодить фігурі

Дієтолог розповіла про найкорисніший цукрозамінник, який є потужним антиоксидантом. Мова йде про стевію - рослину з родини айстрових.

Про властивості стевії розповіла експерт з правильного харчування і здорового способу життя, Світлана Фус, пише Telegraf.com.

Цей підсолоджувач - натуральний і безпечний, він не підвищує рівень цукру в крові і не відображається на фігурі. Саме некалорійність стевії є її головною перевагою. Але при цьому екстракти стевії - стевіозиди - у 200 разів солодше цукру.

Екстракт можна додавати в готові страви, використовувати при готуванні. Причому, можна стевію навіть дітям та людям з діабетом.

Світлана Фус вважає, що стевія - здорова альтернатива цукру. Але і тут потрібно знати міру. Тому що навіть найбільш корисна речовина в надлишку може нашкодити організму.

"Важливо також розуміти, що підсолоджувачі або замінники цукру не позбавлять вас від тяги до солодкого, а також можуть підвищити її. Харчуйтеся повноцінно, тільки тоді можна позбутися нав'язливої думки про солодке", - сказала Фус.

Зазначимо, що дієтологи закликають в принципі мінімізувати споживання солодкого, а не намагатися знайти замінники. Адже такі альтернативи, як мед, фруктоза та інші впливають на глікемічний індекс так само, як і буряковий цукор.

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