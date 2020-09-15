ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Комаровский указал на вред сахара: это онкология и депрессия

Вторник 15 сентября 2020 06:33
Комаровский указал на вред сахара: это онкология и депрессия
Доктор Комаровский рассказал о вреде сахара (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский указал на последствия употребления сахара

Доктор Комаровский рассказал, к чему приводит употребление сахара человеком. Заслуженный украинский педиатр опубликовал на своей странице в Instagram схему, на которой указаны болезни, возникающие от употребления этого коварного углевода.

Сахар вызывает такие заболевания, как кариес, ожирение, сахарный диабет, артрит, акне, болезни сердца, дрожжевые инфекции. Очень важно, что сахар приводит к онкологическим заболеваниям и к депрессии.

Отметим, что ранее в СМИ появлялось утверждение, что сахар провоцирует онкологию, но это не было доказано учеными. Единственное, что чрезмерное увлечение сладким провоцирует ожирение. А это в свою очередь может способствовать развитию рака, та как полные люди больше склонны к этому.

К примеру, у женщин, достигших постменопаузального возраста, в несколько раз снижается активность работы яичников, синтез половых гормонов начинает происходить уже в жировых тканях. Такие процессы повышают риск развития опухоли матки или молочных желез.

Как мы ранее писали, диетолог рассказала про самый полезный сахарозаменитель, который является мощным природным антиоксидантом.

Ранее мы писали про орех, который признали сжигателем жира. Есть его советуют каждый день.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Доктор Комаровский
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь