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Комаровський зробив заяву перед Великоднем: шансів немає

STYLERЖиття    17.04.2020 - 07:48
Комаровський зробив заяву перед Великоднем: шансів немає
Доктор Комаровський зробив заяву (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський звернувся до українців і закликав їх на Великдень сидіти вдома

Коронавірус в Україні інфікував 4161 людину, 116 з них померли. З наближенням світлого свята Великодня в уряді побоюються зростання захворюваності, так як люди захочуть піти в церкву. Відомий український педіатр доктор Комаровський звернувся до українців і попросив їх залишатися на Великдень вдома. Своє звернення він записав на останньому опублікованому на YouTube відео.

Медик вкотре наголосив, що не варто ризикувати своїм здоров'ям, а краще в цей рік потерпіти і нікуди не піти. За словами доктора, ви не можете знати, чи вистачить вам місця в лікарні, якщо у важкому стані ви туди потрапите.

"Я чудово розумію, що якщо я захворію - то у мене немає ніяких шансів, моя сім'я залишиться без мене", - сказав експерт.

Комаровський закликає людей поберегти себе і свої сім'ї, а Бог почує вас, де б ви не були", - зазначив лікар.

"Якщо ви захворієте, ви не повторите долю Христа – шансів на воскресіння у вас немає. Вам може не вистачити місця в лікарні, і ви, швидше за все, будете лікуватися за свій рахунок. Залишіться вдома! Збережіть себе для тих, кому дорогі. Побережіть тих, хто дорогий вам! Господь почує вас, де б ви не були!", - підсумував Комаровський.

Доктор Комаровський звернувся до українців (YouTube)

Як ми раніше писали, доктор Комаровський розповів, як не заразитися коронавірусом при тісному контакті з інфікованим.

Як не заразитися коронавірусом від хворого: Комаровський приголомшив відповіддю Доктор Комаровський розповів про коронавірус і комах
Новини України Доктор Комаровский
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