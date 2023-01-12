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Комаровский объяснил, что случится, если сделать прививку от гриппа в разгар сезона

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Четверг 12 января 2023 11:05
Комаровский объяснил, что случится, если сделать прививку от гриппа в разгар сезона Фото: Доктор Комаровский рассказал о прививках от гриппа (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал украинцам, что будет, если сделать прививку от гриппа не в начале сезона инфекции, а в ее разгар.

Об этом заслуженный педиатр сообщил на своей странице в Instagram.

Комаровский объяснил принцип действия вакцины

Врач еще раз напомнил, что он каждый год прививается от гриппа, но в этом году еще не болел.

"Я человек пожилой и в зоне риска", - отметил он.

Медик объяснил, что если у вас есть доступ к вакцине - нужно привиться в любой момент, и не важно, что вы это сделали в середине сезона инфекции.

"Грипп каждый год разный и содержимое ампулы разное", - сказал Комаровский.

Также педиатр напомнил, что людям в группе риска нужно защищать себя всеми способами, а прививка - главный из них.

"После перенесенной инфекции от сопутствующих болезней умирает очень много людей", - предупредил врач.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал, почему люди болеют именно зимой.

Раньше мы рассказывали, при каких погодных условиях нельзя гулять с ребенком на улице.

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Доктор Комаровский