Вызывает рак? Врач Комаровский рассказал, безопасно ли на самом деле делать маникюр

Недавно учёные провели эксперимент с использованием ультрафиолетовой лампы для сушки гель-лака. В результате этого они сделали вывод, что такой способ сушки приводит ко многим нежелательным последствиям.

Действительно ли это так, врач Комаровский объяснил в видео на своем YouTube-канале.

Может ли УФ-лампа вызвать онкологию

В ходе проведенного эксперимента использовали несколько типов тканей, которые нанесли гель-лак и высушили его УФ-лампой. На всех тканях были обнаружены изменения: мутации, поражение клеток и т.д.

Однако в том же исследовании есть абзац с противоположным мнением. В нем говорится, что все ткани были использованы в пробирке, и именно из-за этого нельзя переносить результаты эксперимента на реальную жизнь.

Во-первых, человеческая кожа содержит эпидермис, необходимый для защиты тканей от ультрафиолетового излучения. Во-вторых, клетки тканей без эпидермиса могут накапливать фоновые мутации, отличающиеся от тех, которые могут возникнуть в нормальной коже.

В третьих, результаты исследования не дают оснований для повышенного риска развития онкологии кожи.

Если же часть сомнений у вас есть, врач советует обработать кожу любым солнцезащитным кремом перед тем, как наносить и сушить лак. Однако это совершенно не обязательно.

Правила безопасного маникюра

В течение рабочего дня мастер должен тщательно мыть руки, обрабатывать их антисептиком, использовать разовые полотенца и перчатки. Все вышеперечисленное также касается и клиента.

Все инструменты для маникюра после использования необходимо дезинфицировать, очищать, промывать проточной водой и стерилизовать.

После стерилизации инструменты должны храниться в специальных крафт-пакетах с индикатором, раскрывать которые мастер должен только в присутствии клиента.

Очень важно своевременно очищать воздух для уменьшения количества передаваемых воздушным путем инфекций.

При выполнении маникюра, особенно аппаратного, не лишним будет использование специальной вытяжки.

Каждый организм имеет свою микрофлору, которая может вызвать у других людей различные заболевания. Поэтому отходы следует утилизировать так, чтобы не возникал риск распространения инфекций.

Обращайте на это внимание при выполнении мастером процедуры и просите соблюдать правила безопасности, если ими пренебрегают.