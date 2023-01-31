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Вызывает рак? Врач Комаровский рассказал, безопасно ли на самом деле делать маникюр

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Вторник 31 января 2023 12:12
Вызывает рак? Врач Комаровский рассказал, безопасно ли на самом деле делать маникюр Вредны ли лампы для сушки лака? (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно учёные провели эксперимент с использованием ультрафиолетовой лампы для сушки гель-лака. В результате этого они сделали вывод, что такой способ сушки приводит ко многим нежелательным последствиям.

Действительно ли это так, врач Комаровский объяснил в видео на своем YouTube-канале.

Может ли УФ-лампа вызвать онкологию

В ходе проведенного эксперимента использовали несколько типов тканей, которые нанесли гель-лак и высушили его УФ-лампой. На всех тканях были обнаружены изменения: мутации, поражение клеток и т.д.

Однако в том же исследовании есть абзац с противоположным мнением. В нем говорится, что все ткани были использованы в пробирке, и именно из-за этого нельзя переносить результаты эксперимента на реальную жизнь.

Во-первых, человеческая кожа содержит эпидермис, необходимый для защиты тканей от ультрафиолетового излучения. Во-вторых, клетки тканей без эпидермиса могут накапливать фоновые мутации, отличающиеся от тех, которые могут возникнуть в нормальной коже.

В третьих, результаты исследования не дают оснований для повышенного риска развития онкологии кожи.

Если же часть сомнений у вас есть, врач советует обработать кожу любым солнцезащитным кремом перед тем, как наносить и сушить лак. Однако это совершенно не обязательно.

Правила безопасного маникюра

  • В течение рабочего дня мастер должен тщательно мыть руки, обрабатывать их антисептиком, использовать разовые полотенца и перчатки. Все вышеперечисленное также касается и клиента.
  • Все инструменты для маникюра после использования необходимо дезинфицировать, очищать, промывать проточной водой и стерилизовать.
  • После стерилизации инструменты должны храниться в специальных крафт-пакетах с индикатором, раскрывать которые мастер должен только в присутствии клиента.
  • Очень важно своевременно очищать воздух для уменьшения количества передаваемых воздушным путем инфекций.
  • При выполнении маникюра, особенно аппаратного, не лишним будет использование специальной вытяжки.
  • Каждый организм имеет свою микрофлору, которая может вызвать у других людей различные заболевания. Поэтому отходы следует утилизировать так, чтобы не возникал риск распространения инфекций.

Обращайте на это внимание при выполнении мастером процедуры и просите соблюдать правила безопасности, если ими пренебрегают.

Раньше мы рассказывали, как продлить жизнь вашему маникюру.

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Комаровский правила безопасности