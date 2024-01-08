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Комаровский рассказал, действительно ли куриный суп спасает от ОРВИ

Понедельник 08 января 2024 09:59
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Комаровский рассказал, действительно ли куриный суп спасает от ОРВИ Фото: Доктор Комаровский рассказал о курином супе и ОРВИ (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Евгений Комаровский

Куриный суп при вирусной инфекции очень многие любят использовать в качестве лечения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео доктора Комаровского.

Помогает ли куриный суп при ОРВИ

По словам врача, во всех кухнях мира есть какой-либо рецепт жидкого блюда с курицей и это используется для лечения острых респираторных заболеваний, кишечных инфекций, а также для борьбы с похмельем.

"Медицина пытается объяснить, как же это помогает. Прежде всего, когда вы держите пиалу с теплым куриным бульоном, то это неплохой эквивалент паровой ингаляции, также вы получаете обильное питье с электролитами", - сказал доктор.

Также он отметил, что в основном человеку приятно осознавать, что бульон ему заботливо подал кто-то из близких, а значит любовь согревает и лечит.

"Лечитесь куриным бульоном, это здорово и точно безопасно", - резюмировал эксперт.

Ранее мы сообщали, что Комаровский назвал главную и страшную опасность хурмы.

А до этого Комаровский назвал три главных витамина, которые нужны пожилым людям зимой.

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Доктор Комаровский