Комаровский назвал главную и страшную опасность хурмы
Хурма - это популярный фрукт в Украине. Медицинские аспекты хурмы связаны с ее вяжущими свойствами. Есть ситуации, когда нужно быть очень острожными с употреблением этого фрукта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео доктора Комаровского в Instagram.
Что рассказал Комаровский о хурме
Медик объяснил, что в составе хурмы много танинов, а они в свою очередь, реагируют с белками, которые находятся, к примеру, в составе слюны.
"После этого эти белки оседают на слизистых оболочках, но эта реакция происходит не только в полости рта. Не только вы ощущаете эту вязкость. Например, когда хурма проходит по пищеводу, она реагирует со слизистой пищевода. Потом вас может часами беспокоить сухость и икота", - сказал врач.
"А попав в желудок, особенно, если в желудке много активной соляной кислоты, хурма в некоторых ситуациях, у некоторых людей, очень редко, может образовывать плотный комок, на котором фиксируется остатки еды, которые есть в желудке в это время. Этот комок практически не реагирует на ферменты желудочно-кишечного тракта и в некоторых случаях может стать причиной тяжелейшего запора, кишечной непроходимости", - сообщил доктор.
Комаровский не советует есть хурму на голодный желудок, а также очень терпкие плоды.
"Не надо есть сразу по 10 штук, если вы очень давно ее не ели. К тому же, есть абсолютно нетерпкие сорта", - резюмировал медик.
Раньше мы писали о том, полезна ли хурма и кому ее нельзя есть.
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