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Комаровський розповів, чи справді курячий суп рятує від ГРВІ

Понеділок 08 січня 2024 09:59
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Комаровський розповів, чи справді курячий суп рятує від ГРВІ Фото: Доктор Комаровський розповів про курячий суп та ГРВІ (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Євген Комаровський

Курячий суп при вірусній інфекції дуже багато хто любить використовувати як лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нове відео доктора Комаровського.

Чи допомагає курячий суп при ГРВІ

За словами лікаря, у всіх кухнях світу є рецепт рідкої страви з куркою і це використовується для лікування гострих респіраторних захворювань, кишкових інфекцій, а також для боротьби з похміллям.

"Медицина намагається пояснити, як же це допомагає. Насамперед, коли ви тримаєте піалу з теплим курячим бульйоном, то це непоганий еквівалент парової інгаляції, також ви отримуєте питво з електролітами", - сказав доктор.

Також він зазначив, що здебільшого людині приємно усвідомлювати, що бульйон їй дбайливо подав хтось із близьких, а отже кохання зігріває та лікує.

"Лікуйтеся курячим бульйоном, це здорово і точно безпечно", - резюмував експерт.

Раніше ми повідомляли, що Комаровський назвав головну та страшну небезпеку хурми.

А до цього Комаровський назвав три головні вітаміни, які потрібні людям похилого віку взимку.

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Доктор Комаровский