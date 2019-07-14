Величезна помилка: Комаровський зруйнував міф про небезпечне захворювання

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський розповів, що потрібно знати про дифтерію

Євген Комаровський знову поділився своїми знаннями в області медицини і зруйнував міф про небезпечне захворювання - дифтерію. Відповідний пост експерт опублікував в соцмережі Instagram.

Дифтерія - інфекційне захворювання, яке протікає у вигляді гострого запалення верхніх дихальних шляхів, наприклад, горла, носа, шкіри, очей та статевих органів.

За словами Комаровського, навіть якщо у людини немає мигдалин, вона все одно може захворіти на дифтерію, хоча поширений міф свідчить протилежне. Деколи це може бути навіть смертельно небезпечно.

"Це я до того, що якщо вам видалили мигдалини, і ви на цій підставі вирішили не робити щеплення від дифтерії, то це величезна помилка. Прищеплюйтесь", - підсумував експерт.

Комаровський розповів про дифтерію (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як повідомлялося раніше, доктор Євген Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовляти, щоб запобігти її пересихання.

Також ми писали про те, що нещодавно Євген Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.