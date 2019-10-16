Комаровський розвінчав міф про вітаміни

Доктор Комаровський розповів батькам, чи потрібно маленькій дитині приймати полівітаміни. Відомий український педіатр вважає, що якщо дитині забезпечують збалансоване і повноцінне харчування - тоді приймати вітаміни немає потреби. Але якщо немає - тоді прийом полівітамінів необхідний. Про це медик розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Насправді ми всі повинні чітко розуміти позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка говорить: "Віддати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню прийому комплексних вітамінів". Ось звідси і головне питання: чи можете ви забезпечити дитині повноцінне і різноманітне харчування? Щоб це харчування входили: і овочі, і фрукти, і риба, і м'ясо, і крупи, і молочне якісне, ось все це можливо? Тоді немає проблем", - повідомив лікар.

Якщо у батьків виникають проблеми в покупці якісних продуктів, тоді в раціон дитини необхідно додавати вітаміни з аптеки.

"Як правило, полівітаміни потрібні тоді, коли у нас є проблеми з тим, щоб купити якісні продукти харчування", - підсумував Комаровський.