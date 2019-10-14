23% всіх випадків смерті в світі: Комаровський дав важливі поради

Доктор Євген Комаровський (Фото: РБК-Україна)

Комаровський розповів про постійний вплив навколишнього середовища на здоров'я людини

Євген Комаровський розповів, який вплив на здоров'я має навколишнє середовище. Відомий педіатр із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я навів сумну статистику про смерті, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища - 12,6 мільйона летальних випадків на рік - і дав ряд важливих рекомендацій, як можна поліпшити ситуацію.

Доктор Комаровський у своєму Instagram вказав також, хто і в якому віці зазнає найбільшого негативного впливу - групу ризику.

Перебуваючи в своїх будинках, на робочих місцях і у спільнотах люди піддаються впливу наступних факторів ризику:

забруднення повітря, в тому числі всередині приміщень та в атмосфері

погане водопостачання, санітарія та гігієна

хімічні та біологічні речовини

випромінювання ультрафіолетове та іонізуюче

рівень навколишнього шуму

ризики на робочих місцях

сільськогосподарська практика, включаючи використання пестицидів, повторне використання стічних вод

антропогенне середовище, включаючи будівництво житлових будинків і доріг

зміна клімату

Хто зазнає найбільшого впливу навколишнього середовища?

Навколишнє середовище впливає нерівномірно на різні вікові групи, а найбільшого впливу зазнають бідні люди Так, найбільша кількість хвороб, пов'язаних із забрудненням навколишній середовища, відбувається в країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Чоловіки в незначній мірі більше схильні до впливу факторів ризику на робочих місцях і травм.

Жінки більше зазнають вплив таких традиційних чинників ризику впливу навколишнього середовища, як дим при спалюванні твердих видів палива, що використовуються для приготування їжі або під час походів за водою

Найбільший вплив навколишнє середовище завдає дітям у віці до п'яти років та людям у віці від 50 до 75 років

Щорічно серед людей у віці від 50 до 75 років відбувається 4,9 мільйона випадків смерті. Основними причинами є неінфекційні захворювання і травми.

Серед дітей у віці до п'яти років відбувається до 1,7 мільйона випадків смерті. Основними причинами є інфекції нижніх дихальних шляхів та діарейні хвороби.

Євген Комаровський (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Ми можемо поліпшити оточуюче нас середовище для поліпшення нашого здоров'я. Для досягнення цього основне значення мають такі безпрограшні стратегії:

використання низьковуглецевих методів в енергетиці, житловому будівництві та промисловості

використання громадського транспорту і більш активних засобів пересування

впровадження чистих видів палива для приготування їжі, обігріву та освітлення і чистих технологій

зниження рівнів впливу на робочих місцях та покращення робочих умов

поліпшення доступу до безпечної води та належної санітарії та пропаганда гігієни рук

зміна моделей споживання для зниження рівнів використання шкідливих хімічних речовин, мінімізації відходів та заощадження енергії

проведення заходів та пропаганда заходів захисту від сонця

прийняття заборони на куріння для зменшення впливу вторинного тютюнового диму

включення питань здоров'я у всі заходи політики для створення більш здорового навколишнього середовища та профілактики хвороб

"Давайте докладати спільні зусилля для формування здорового навколишнього середовища для нашого здоров'я", - закликав Комаровський.

Вплив навколишнього середовища на здоров'я - ситуація в світі

23% всіх випадків смерті в світі пов'язані із забруднення навколишнього середовища. Це приблизно 12,6 мільйона випадків смерті на рік.

Де вони відбуваються:

3,8 мільйона в регіоні Південно-Східної Азії

3,5 мільйона в регіоні Західної частини Тихого океану

2,2 мільйона в регіоні Африки

1,4 мільйона в Європейському регіоні

854 тисяч в регіоні Східного Середземномор'я

847 тисяч в Американському регіоні

10 основних причин смерті, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища:

Інсульт - 2,5 мільйона Ішемічна хвороба серця - 2,3 мільйона Ненавмисні травми - 1,7 мільйона Рак - 1,7 мільйона Хронічні респіраторні хвороби - 1,4 мільйона Діарейні хвороби - 846 000 Інфекції дихальних шляхів - 567 000 Неонатальні стани - 270 000 Малярія - 259 000 Навмисні травми - 246 000

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy