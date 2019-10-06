Що важливо знати про вірусні інфекції: Комаровський поділився рекомендаціями

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський розповів важливу інформацію про вірусні інфекції

Євген Комаровський розповів, що необхідно знати про вірусну інфекцію, а також відповів на хвилююче багатьох питання: чи завжди вірусна інфекція супроводжується нежиттю? Про це експерт розповів у соціальній мережі Instagram.

"Є купа вірусних інфекцій, які до нежиті не мають ніякого відношення. Та ж розеола, ентеровірусні інфекції, так, дуже багато є кишкових інфекцій, які взагалі ніяких симптомів не дають. Або дають тільки пронос, або тільки висип, а нежитю не дають", - пише Комаровський.

Комаровський про вірусних інфекціях (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Проте, якщо ми говоримо про гострі респіраторні вірусні інфекції, які локалізуються у верхніх дихальних шляхах, там нежить і закладеність носа - один з основних симптомів захворювання.

Нагадаємо, що Комаровський розповів про табу під час хвороби дитини.