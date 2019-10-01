Комаровський розповів, як не заразитися неприємною хворобою в школі

Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо дитина часто приносить воші зі школи. Іменитий педіатр на своїй Instagram-сторінці опублікував відео, в якому розповів, як мінімізувати ризик зараження педикульозом.

За словами Євгена Комаровського, ці шкідливі комахи не можуть стрибати на великі відстані, і переносяться тільки при безпосередньому контакті голова до голови. Тому деякі запобіжні заходи можуть допомогти дитині уникнути цієї неприємної проблеми.

Як уникнути зараження педикульозом в дитячому колективі?

Навчити дитину не дотикатись власною головою до голови друзів.

Не обмінюватися особистими речами, такими як навушники або шапки.

Одяг дитини має бути з такого матеріалу, до якого не може зафіксуватися воша.

"Отже, особиста гігієна, правильний одяг, ну і звичайно ж ви знаєте правильні методи лікування. Ще раз, головні ліки називаються "перметрин", - резюмував Комаровський.

Комаровський розповів, як не заразитися педикульозом у школі (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Для довідки, перметрин - діюча речовина, що входить до складу різних засобів, у першу чергу шампуней, від педикульозу.