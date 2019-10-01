Комаровский рассказал, как не заразиться неприятной болезнью в школе

Евгений Комаровский дал родителям школьников ряд важных советов
Доктор Комаровский рассказал, что делать если ребенок часто приносит вши из школы. Именитый педиатр на своей Instagram-странице опубликовал видео, в котором поведал, как минимизировать риск заражения педикулезом.
По словам Евгения Комаровского, эти зловредные насекомые не могут скакать на большие расстояния, и переносятся только при непосредственном контакте голова к голове. Поэтому некоторые меры предосторожности могут помочь ребенку избежать этой неприятной проблемы.
"Итак, личная гигиена, правильная одежда, ну и конечно же вы знаете правильные методы лечения. Еще раз, главное лекарство называется "перметрин", - резюмировал Комаровский.
Комаровский рассказал, как не заразится педикулезом в школе (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Для справки, перметрин - действующее вещество, входящее в состав различных средств, в первую очередь шампуней, от педикулеза.