ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тільки хірургія: Комаровський відповів на важливе питання про дитячу хворобу

STYLERПерсони    30.09.2019 - 09:06
Тільки хірургія: Комаровський відповів на важливе питання про дитячу хворобу
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав слушну пораду батькам

Доктор Комаровський розповів, чи можна прибрати шрами, які залишаються після того, як дитина перенесла вітрянку. Про це іменитий педіатр розповів на своєму особистому сайті.

До Євгена Комаровського звернулися батьки з проблемою, що на обличчі доньки залишилися помітні віспини після перенесення інфекційної хвороби.

І хоча хвороба не є небезпечною для життя дітей, Комаровський настійно рекомендує робити від неї щеплення. Оскільки шрами - це серйозний побічний ефект, який може негативно позначитися на подальшому житті дитини.

Тільки хірургія: Комаровський відповів на важливе питання про дитячу хворобу

Комаровський розповів, як прибрати шрами від вітрянки (фото: pixabay.com)

"Чомусь ті, хто ходить (або чиї діти ходять) після вітрянки в шрамах, вважають, що вакцинувати треба, а ті, кому пощастило, і слідів не залишилося, з ними не погоджуються", - стверджує педіатр.

За словами педіатра, якщо у дитини на обличчі залишився помітний шрам, в цьому допоможе лише косметична хірургія.

"Але якщо ви сподіваєтеся, що можна цей шрам чимось помазати, і він сам зникне, то такого, на жаль, не буває. Навіть у ХХІ столітті", - пише фахівець.

Спорт тут ні при чому: Комаровський розвіяв стійкий міф про розвиток дитини Якщо дитина просить: Комаровський розповів про заборонені продукти
Новини України Євген КомаровськийКомаровский
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся