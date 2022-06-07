Комаровський розказав, чи варто зараз повертатися в Україну: "робіть все, щоб вижити"

"Потрібно запитати себе, коли ви думаєте повертатися: Наскільки вам нестерпно там, де зараз ви живете? І чи є нормальні умови для життя в тому місці, де ви мешкали в Україні?" - сказав експерт програми "Ранок з Україною" в ефірі Індиго TV.

"У мене така думка щодо цього: якщо у вас є можливість - поки не повертайтеся: сидіть на місці й ще трохи потерпіть", - додав Комаровський.

Доктор Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Зовсім інша ситуація з тими українцями, які опинилися на окупованій території.

Комаровський обурюється, що їх закликають переїхати в безпечніші місця, але при цьому не гарантують, що жителі Херсона чи Бердянська, Маріуполя чи з Харківської області отримають хоч якесь житло на новому місці.

"Люди, які намагаються вирватися з окупованих територій, реально ризикують своїм життям. Вони проходять через величезні приниження, щоби звідти виїхати", - пояснив він.

Експерт вважає, що такий ризик може не виправдатися і людина просто загине, намагаючись перебратися до інших місць України.

"Якби я давав поради, тоді сказав би: робіть все, щоб вижити й дочекатися перемоги. Але пакостей при цьому не робіть, не працюйте проти нашої країни", - резюмував кандидат медичних наук.