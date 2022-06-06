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Українців у Швейцарії можуть позбавити спеціального статусу: названо умову

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Понеділок 06 червня 2022 16:19
Українців у Швейцарії можуть позбавити спеціального статусу: названо умову Фото: Лаутербруннен, Швейцарія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Біженцям роз'яснили, на який термін можна виїжджати додому

Українці в Швейцарії можуть бути позбавлені статусу S при повторному виїзді в країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державного секретаріату з питань імміграції Швейцарії (SEM). У відомстві назвали умову, за якої таке може статися.

На який термін біженці можуть виїжджати зі Швейцарії

При виїзді українців додому в Україну більш ніж на 15 днів у квартал зі Швейцарії їх статус захисту S може бути анульований. В рамках цього періоду виїжджати в Україну і повертатися до Швейцарії дозволяється.

Таке правило на українців не поширюється, якщо вони їхали зі Швейцарії, щоб підготувати свій остаточний від'їзд додому або залишилися в Україні довше з вагомої причини (наприклад, через тяжкохворих родичів) і можуть це довести документально. Наприклад, надати відповідну довідку.

Дозволи на перебування у Швейцарії також можуть анулювати, якщо біженець перебуває в третій країні понад два місяці. Таким чином, в Держсекретаріаті з питань імміграції можуть припустити, що українець став там проживати постійно.

Українців у Швейцарії можуть позбавити спеціального статусу: названо умову

Фото: Цюрих, Швейцарія (unsplash.com)

Також було визначено, що бінаціональні пари не мають права на статус захисту S у Швейцарії, якщо один з двох осіб має громадянство країн ЄС/ЄАВТ, Великої Британії, Канади, США, Нової Зеландії або Австралії. Також якщо особі вже було надано статус захисту в іншій державі, то статус захисту S їй надано e Швейцарії не буде.

Зверніть увагу. Українців просять уважно ставитися до дозволених термінів виїзду зі Швейцарії й в цілому з тих країн, де вони отримали тимчасовий захист.

"Відповідні органи стежать за цим, і якщо ви десь подорожуєте, вам можуть анулювати всі виплати. І, відповідно, статус S. Притулок для біженців надає базову допомогу для тих, хто опинився в складних умовах через війну. І не розрахований на те, щоб ви подорожували по різних країнах, адже це вже туризм", — говорить РБК-Україна співрозмовниця - Українка, яка живе у Швейцарії й прийняла у себе вдома сім'ю біженців.

Що дає статус S українцям у Швейцарії

Зазначимо, статус S надається у Швейцарії українцям, які рятуються від розв'язаної Росією війни - дозвіл жити в країні терміном на рік з можливістю продовження в залежності від того, якою буде ситуація з війною.

Цей статус дає право на проживання, соціальні виплати та медичне обслуговування. Також це дає можливість в короткі терміни почати шукати роботу і перевезти свої сім'ї до Швейцарії. Діти з України можуть відвідувати школи у Швейцарії.

Пропонуємо почитати, які зарплати у Швейцарії й скільки там можуть заробити українці.

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