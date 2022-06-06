Канада виплатить біженцям з України по 3 тисячі доларів: як їх отримати

На допомогу можуть розраховувати ті, хто офіційно зареєструвався в країні

До Канади прибувають рейси з українськими біженцями. Перший чартер з українцями на борту прибув до країни наприкінці травня - пасажирів літака зустрічали оплесками.

Тим часом стало відомо, що уряд Канади виплатить біженцям з України фінансову допомогу в розмірі 3 тисяч доларів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна на Урядовий сайт Канади.

Уточнюється, що українці, які шукають притулку у Канаді, можна розраховувати на одноразову фінансову допомогу: по 3 тисяч канадських доларів на кожного дорослого і по 1,5 тисячі доларів на кожну дитину до 17 років.

Хто може отримати виплати:

українці, які виїхали до Канади;

в'їзд був схвалений згідно з програмою CUAET;

ви відкрили банківський рахунок у Канаді.

Як отримати допомогу від уряду Канади

Процедура оформлення грошової допомоги складається з двох етапів. Перший - треба відкрити рахунок у банку, а другий - подати заявку на отримання самої допомоги.

Відкриття банківського рахунку потрібне, тому що виплату повинні провести на нього напряму. Для відкриття рахунку в банку Канади знадобиться паспорт і документ статусу тимчасового проживання – IMM1442.

Цим документом вважається документ про кінцеву дату перебування (visitor record) або документ про дозвіл на навчання (study permit) або дозвіл на роботу (work permit). Для українських біженців це може бути work permit: його можуть видати прямо аеропорту при прибутті. Документ IMM1442 повинен обов'язково містити позначку про те, що людина знаходиться в Канаді по CUAET.

Фото: Українці в Канаді можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 3 тисячі доларів на людину (скріншот з відео global news)

Під час подачі заявки на фінансову допомогу від Канади потрібно буде вказати номер рахунку, транзитний номер філії та номер установи. Більш детально про те, як відкрити банківський рахунок в Канаді, можна почитати за посиланням. Більшість банків вимагатимуть від вас номер соціального страхування SIN. Отримати SIN можна за посиланням.

Після відкриття банківського рахунку можна подавати заявку. Разом з персональними даними, потрібно буде ввести:

унікальний ідентифікаційний номер клієнта (unique client identifier – UCI) – восьми- або десятизначний номер, що проставляється на візі, дозволі на роботу або дозволі на навчання; номер документа IMM1442.

Перед тим, як подавати заявку, треба перевірити вашу персональну і банківську інформацію. Для дорослих: ваше ім'я IMM1442 має збігатися з ім'ям банківського рахунку. Для дітей: ім'ям банківського рахунку буде ім'я батьків або законних опікунів у Канаді. Крім того, подати заявку можна онлайн за посиланням.

Коли чекати допомоги після подачі заявки

Після подачі заявки на фінансову допомогу на екрані ви отримаєте підтвердження про те, що відправка успішна. Також ви отримаєте номер підтвердження. Цей номер про всяк випадок варто зберегти.

Час на пересилання коштів займає до п'яти робочих днів. Крім того, ще 3-5 днів може знадобитися для того, щоб гроші відобразилися на вашому банківському рахунку. Виплати на дітей надійдуть на рахунки батьків.

"Якщо вам необхідна допомога, можна зателефонувати по гарячій лінії 1-833-760-1162 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 20.00, північноамериканський східний час. Є перекладачі українською та російською", - радять у VisitUkraine.today.

Зазначимо, стати спонсорами українців хочуть вже понад 45 тисяч американців.

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