Комаровский рассказал, стоит ли сейчас возвращаться в Украину: "делайте все, чтобы выжить"

"Нужно спросить себя, когда вы думаете: насколько вам невыносимо там, где сейчас вы живете? И есть ли нормальные условия для жизни в том месте, где вы жили в Украине?" - сказал эксперт программы "Ранок з Україною" в эфире Индиго TV.

"У меня такое мнение на этот счет: если у вас есть возможность - пока не возвращайтесь: сидите на месте и еще немного потерпите", - добавил Комаровский.

Доктор Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Совсем другая ситуация с теми украинцами, которые оказались на оккупированной территории.

Комаровский возмущается, что их призывают переехать в более безопасные места, но при этом не гарантируют, что жители Херсона или Бердянска, Мариуполя или из Харьковской области получат хоть какое-то жилье на новом месте.

"Люди, которые пытаются вырваться из оккупированных территорий, реально рискуют своей жизнью. Они проходят через огромные унижения, чтобы оттуда уехать", - пояснил он.

Эксперт считает, что такой риск может не оправдаться и человек просто погибнет, пытаясь перебраться в другие места Украины.

"Если бы я давал советы, тогда сказал бы: делайте все, чтобы выжить и дождаться победы. Но пакостей при этом не делайте, не работайте против нашей страны", - резюмировал кандидат медицинских наук.