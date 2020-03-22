Комаровський розповів, скільки триватиме карантин в Україні

Карантин в Україні на думку лікаря Євгенія Комаровського закінчиться нескоро. Медик не зміг назвати точну дату закінчення, але зробив свій прогноз щодо тривалості карантину. Доктор вважає, що карантин в Україні закінчиться тоді, коли 28 днів поспіль не буде з'являтися інформація про нових заражених.

Доктор Комаровський у своїх розрахунках дати закінчення карантину орієнтується на думку світових епідеміологів. Лікар також висловився про епідемію - доктор упевнений, що вона не припиниться навіть після того, як коронавірусом захворіють до 80% населення Землі.

За словами Комаровського, більшість експертів сходиться на думці, що перестати хвилюватися про епідемію можна буде тільки після того, як протягом 28 днів не буде виявлено нових випадків захворювання, зазначив він.

"Більшість епідеміологів сходяться на думці про те, що розслабитися можна буде тоді, коли протягом 28 днів поспіль у країні не буде виявлено нових випадків захворювання", – заявив він.

При цьому лікар уточнив, що ситуація повинна стабілізуватися і в сусідніх країнах, а не тільки в Україні.

На думку експертів, держави будуть відкривати свої кордони іншим країнам, тільки якщо протягом 28 днів у них не будуть фіксуватися випадки зараження коронавірусів.

Варто нагадати, що раніше доктор Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину.