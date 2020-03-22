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Самогон проти коронавіруса: Комаровський дав несподівану пораду

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 08:45
Самогон проти коронавіруса: Комаровський дав несподівану пораду
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів про профілактику від коронавіруса і висловився щодо засобів дезінфекції

Коронавірус в Україні та стрімке збільшення випадків зараження спонукали людей шукати нові способи захисту від небезпечної інфекції та додаткові засоби профілактики. Доктор Євген Комаровський прокоментував деякі ідеї винахідливих громадян щодо надійної дезінфекції.

Відомий педіатр опублікував нове відео з відповідями на популярні питання про боротьбу з поширенням COVID-19 і як можна себе убезпечити від вірусу.

Зокрема, багатьох зацікавила тема горілки як способу захисту від коронавіруса, і чи можна протирати нею руки для дезінфекції.

"Протирати можна, але сенсу жодного. Для надання дезинфікуючого ефекту щодо коронавіруса концентрація спирту повинна бути не менше 65%", - зазначив доктор.

Також Комаровський додав, що при купівлі санітайзерів та будь-яких інших засобів для профілактики важливо звертати увагу на концентрацію спирту.

Доктор впевнено спростував ще одну "горілчану" гіпотезу щодо використання цього міцного алкогольного напою у якості розпилювача як альтернативу антисептичного лаку та гелю.

Також Комаровський відповів на питання про те, чи є сенс обробляти руки медичним спиртом чи самогоном, щоб убити вірус.

"Спиртом - так, але не має сенсу. Нам не потрібен 90%-ий спирт - він буде сильніше вражати і висушувати руки. Якщо вище за 65% - обробляти можна, але прийнято у спирт додавати гліцерин", - зазначив педіатр.

Справа в тому, що гліцерин уповільнює швидкість випаровування спирту, і контакт зі шкірою буде більш тривалий, тому і бактерицидний ефект буде вище.

"Ну і самогон взагалі дуже важливий. У нас величезна кількість самогонників. Реально умільці, які роблять самогон вище за 70% - таких досить багато. І зараз їх всіх треба використовувати", - розповів лікар вищої категорії.

Комаровський уточнив, що можна взяти самогон, додати туди гліцерин та використовувати як санітайзер.

"Але за умови, якщо вам недоступний нормальний дезінфікуючий засіб", - зазначив доктор.

Відео: Комаровський висловився про коронавірус та самогон із горілкою як засоби дезінфекції

Нагадаємо, що в Україні за самогоноваріння для власного споживання згідно ст. 176 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Восени 2019-го у Верховній Раді був зареєстрований законопроект № 2371 із пропозицією скасувати штрафи, але ініціатива в парламенті не була схвалена.

Як повідомлялося, раніше Комаровський розкрив деталі про підвиди коронавіруса та дав поради.

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