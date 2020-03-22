ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комаровський розповів, скільки триватиме карантин в Україні

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 12:10
Комаровський розповів, скільки триватиме карантин в Україні
Карантин і доктор Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні може істотно затягнутися

Карантин в Україні на думку лікаря Євгенія Комаровського закінчиться нескоро. Медик не зміг назвати точну дату закінчення, але зробив свій прогноз щодо тривалості карантину. Доктор вважає, що карантин в Україні закінчиться тоді, коли 28 днів поспіль не буде з'являтися інформація про нових заражених.

Доктор Комаровський у своїх розрахунках дати закінчення карантину орієнтується на думку світових епідеміологів. Лікар також висловився про епідемію - доктор упевнений, що вона не припиниться навіть після того, як коронавірусом захворіють до 80% населення Землі.

За словами Комаровського, більшість експертів сходиться на думці, що перестати хвилюватися про епідемію можна буде тільки після того, як протягом 28 днів не буде виявлено нових випадків захворювання, зазначив він.

"Більшість епідеміологів сходяться на думці про те, що розслабитися можна буде тоді, коли протягом 28 днів поспіль у країні не буде виявлено нових випадків захворювання", – заявив він.

При цьому лікар уточнив, що ситуація повинна стабілізуватися і в сусідніх країнах, а не тільки в Україні.

На думку експертів, держави будуть відкривати свої кордони іншим країнам, тільки якщо протягом 28 днів у них не будуть фіксуватися випадки зараження коронавірусів.

Варто нагадати, що раніше доктор Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину.

Поліцейські склали понад 1400 адмінпротоколів за порушення правил карантину Карантин в Україні: як жителі зможуть отримати оплачуваний лікарняний
Новини України карантинДоктор КомаровскийКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся