Комаровский рассказал, сколько будет длиться карантин в Украине

Карантин и доктор Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине может существенно затянуться

Карантин в Украине по мнению доктора Евгения Комаровского закончится нескоро. Медик не смог назвать точную дату окончания, но сделал свой прогноз относительно длительности карантина. Доктор считает, что карантин в Украине закончится тогда, когда 28 дней подряд не будет появляться информация о новых зараженных.

Доктор Комаровский в своих расчетах даты окончания карантина ориентируется на мнение мировых эпидемиологов. Врач также высказался об эпидемии - доктор уверен, что она не прекратиться даже после того, как коронавирусом заболеют до 80% населения Земли.

По словам Комаровского, большинство экспертов сходится на мнении, что перестать волноваться об эпидемии можно будет только после того, как в течение 28 дней не будет диагностировано новых случаев заболевания, отметил он.

"Большинство эпидемиологов сходятся в мысли о том, что расслабиться можно будет тогда, когда в течение 28 дней подряд в стране не будет диагностировано новых случаев заболевания", – заявил он.

При этом врач уточнил, что ситуация должна стабилизироваться и в соседних странах, а не только в Украине.

По мнению экспертов, государства будут открывать свои границы другим странам, только если в течение 28 дней в них не будут фиксироваться случаи заражения коронавирусов.

Стоит напомнить, что ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми во время карантина.