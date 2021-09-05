Комаровський розповів, коли дитині потрібно викликати швидку: саме не минеться!
Доктор Комаровський розповів, в яких випадках потрібно звертатися за медичною допомогою для дитини, а не списувати нездужання малюка на прорізування зубів, як робить багато хто з батьків.
Про це відомий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.
За словами лікаря, прорізування зубів ніколи не робить дитину по-справжньому хворою.
Якщо малюкові дійсно погано, на зуби списувати це не варто.
"Потрібен реальний лікар, реальний діагноз і, відповідно, реальна допомога, а не терпляче очікування появи зубів", - попереджає Комаровський.
Педіатр перерахував типові ознаки прорізування зубів:
- примхливість,
- занепокоєння,
- порушення сну,
- помірне зниження апетиту,
- може підвищитися температура тіла.
Якщо ж виникають такі симптоми, як висока температура, відмова від їжі, сильний пронос, зневоднення, сонливість, утруднене дихання - це вже привід звертатися за допомогою.
"Все це може статися в той час, коли прорізаються зуби, та тільки не прорізування зубів викликає ці симптоми!" - резюмував лікар.
Раніше доктор Комаровський попередив батьків про небезпечні речі в будинку, закликавши прибрати їх подалі.
Також педіатр розповів, при якому болю в животі потрібно терміново бігти до лікаря.