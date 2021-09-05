ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комаровський розповів, коли дитині потрібно викликати швидку: саме не минеться!

Новость на русском →
Неділя 05 вересня 2021 14:16
Комаровський розповів, коли дитині потрібно викликати швидку: саме не минеться! Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розповів, в яких випадках потрібно звертатися за медичною допомогою для дитини, а не списувати нездужання малюка на прорізування зубів, як робить багато хто з батьків.

Про це відомий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами лікаря, прорізування зубів ніколи не робить дитину по-справжньому хворою.

Якщо малюкові дійсно погано, на зуби списувати це не варто.

"Потрібен реальний лікар, реальний діагноз і, відповідно, реальна допомога, а не терпляче очікування появи зубів", - попереджає Комаровський.

Педіатр перерахував типові ознаки прорізування зубів:

  • примхливість,
  • занепокоєння,
  • порушення сну,
  • помірне зниження апетиту,
  • може підвищитися температура тіла.

Якщо ж виникають такі симптоми, як висока температура, відмова від їжі, сильний пронос, зневоднення, сонливість, утруднене дихання - це вже привід звертатися за допомогою.

"Все це може статися в той час, коли прорізаються зуби, та тільки не прорізування зубів викликає ці симптоми!" - резюмував лікар.

Раніше доктор Комаровський попередив батьків про небезпечні речі в будинку, закликавши прибрати їх подалі.

Також педіатр розповів, при якому болю в животі потрібно терміново бігти до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Свято 5 вересня: що строго заборонено робити і кого привітати з днем ангела
Свято 5 вересня: що строго заборонено робити і кого привітати з днем ангела