Комаровский рассказал, когда ребенку нужно вызывать скорую: само не пройдет!

Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях нужно обращаться за медицинской помощью для ребенка, а не списывать недомогание малыша на прорезывание зубов, как делают многие родители.

Об этом известный педиатр написал на своей странице в Instagram .

По словам врача, прорезывание зубов никогда не делает ребенка по-настоящему больным.

Если малышу действительно плохо, на зубы списывать это не стоит.

"Нужен реальный врач, реальный диагноз и, соответственно, реальная помощь, а не терпеливое ожидание появления зубов", - предупреждает Комаровский.

Педиатр перечислил типичные признаки прорезывания зубов:

капризность,

беспокойство,

нарушение сна,

умеренное снижение аппетита,

может повыситься температура тела.

Если же возникают такие симптомы, как высокая температура, отказ от еды, сильный понос, обезвоживание, сонливость, затрудненное дыхание - это уже повод обращаться за помощью.

"Все это может случиться в то время, когда прорезаются зубы, да только не прорезывание зубов вызывает эти симптомы!" - резюмировал врач.