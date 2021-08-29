Комаровський попередив батьків про небезпечні речі в домі: приберіть їх подалі!
Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Доктор Комаровський назвав важливі принципи безпечного знаходження маленької дитини вдома. Педіатр перерахував небезпечні речі, які потрібно прибрати подалі, щоб уникнути ситуацій, небезпечних для здоров'я і життя малюка.
Про це педіатр він розповів на своїй особистій сторінці в Instagram.
Ці речі потрібно тримати в недоступності від маленької дитини:
- Миючі засоби - порошки, відбілювачі, засоби для прибирання квартири, посуду, санвузла тощо.
- Предмети і засоби особистої гігієни - креми, шампуні, гелі для душу, мило, зубну пасту і т. д.
- Ліки і вітаміни - аптечка повинна бути надійно захована, щоб діти не вирішили пограти в доктора.
- Батарейки, монети, гудзики, намистинки і всяку іншу дрібницю - малюки все тягнуть в рот, а це вкрай небезпечно.
- Іграшки, які не відповідають віку - уважно дивіться маркування на упаковці дитячої іграшки.
- Шнури на жалюзі, будь - які інші мотузки - дитина може заплутатися в них і травмуватися, не кажучи вже про загрозу удушення.
Раніше ми писали, що доктор Комаровський розповів, при якому болю в животі потрібно терміново бігти до лікаря.
Також педіатр перерахував ознаки несправжніх ліків, закликавши українців бути обережнішими.
Крім того, Євген Комаровський розповів, для кого вкрай шкідливо навіть помірне вживання алкогольних напоїв.