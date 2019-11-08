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Комаровський розповів, коли кашель стає небезпечним для життя

STYLERЖиття    08.11.2019 - 07:35
Комаровський розповів, коли кашель стає небезпечним для життя
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський розповів про невідкладні дії при сильному кашлі у дитини

Доктор Комаровський розповів про те, коли кашель у дитини стає небезпечним. При таких проявах необхідно терміново звернутися за медичною допомогою. Педіатр на своїй Instagram-сторінці опублікував інфографіку, яка показує, що робити в екстрених випадках.

Небезпеку представляє кашель, який не припиняється. За словами педіатра, батьки можуть полегшити стан дитини, надавши допомогу до приїзду швидкої.

Комаровський розповів, коли кашель стає небезпечним для життя

Комаровський розповів про небезпечний кашель у дитини (фото: unsplash.com)

Що робити при кашлі без зупинки

  • Зняти туго прилеглий одяг: не сповивати, розстебнути верхній гудзик, розв'язати шарф і так далі.
  • Не укладати дитину горизонтально: підняти в ліжку, взяти на руки, посадити.
  • Повітря має бути максимально свіжим: відчинені вікна, двері, вийти в двір, балкон.

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  • Навіть при незначному нежиті використовувати засоби для відновлення дихання (судинозвужувальні).
  • Збити температуру жарознижувальними, навіть коли вона невисока.
  • Весь час пити маленькими ковтками теплі напої.

Комаровський розповів, коли кашель стає небезпечним для життя

Комаровський розповів про небезпечний кашель у дитини (фото: unsplash.com)

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