Комаровский рассказал, когда кашель становится опасным для жизни

Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский рассказал о неотложных действиях при сильном кашле у ребенка

Доктор Комаровский рассказал о том, когда кашель у ребенка становится опасным. При таких проявлениях необходимо срочно обратится за медицинской помощью. Педиатр на своей Instagram-странице опубликовал инфографику, показывающую, что делать в экстренных случаях.

Опасность представляет кашель, который не прекращается. По словам педиатра, родители могут облегчить состояние ребенка, оказав помощь до приезда скорой.

Комаровский рассказал об опасном кашле у ребенка (фото: unsplash.com)

Что делать при кашле без остановки

Снять туго прилегающую одежду: не пеленать, расстегнуть верхнюю пуговицу, развязать шарф и так далее.

Не укладывать ребенка горизонтально: приподнять в кровати, взять на руки, посадить.

Воздух должен быть максимально свежим: открыть окна, двери, выйти во двор, на балкон.

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Даже при незначительном насморке использовать средства для восстановления дыхания (сосудосуживающие).

Сбить температуру жаропонижающими, даже когда она невысокая.

Все время пить мелкими глотками теплые напитки.

Комаровский рассказал об опасном кашле у ребенка (фото: unsplash.com)