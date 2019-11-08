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Комаровский рассказал, когда кашель становится опасным для жизни

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 07:35
Комаровский рассказал, когда кашель становится опасным для жизни
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский рассказал о неотложных действиях при сильном кашле у ребенка

Доктор Комаровский рассказал о том, когда кашель у ребенка становится опасным. При таких проявлениях необходимо срочно обратится за медицинской помощью. Педиатр на своей Instagram-странице опубликовал инфографику, показывающую, что делать в экстренных случаях.

Опасность представляет кашель, который не прекращается. По словам педиатра, родители могут облегчить состояние ребенка, оказав помощь до приезда скорой.

Комаровский рассказал, когда кашель становится опасным для жизни

Комаровский рассказал об опасном кашле у ребенка (фото: unsplash.com)

Что делать при кашле без остановки

  • Снять туго прилегающую одежду: не пеленать, расстегнуть верхнюю пуговицу, развязать шарф и так далее.
  • Не укладывать ребенка горизонтально: приподнять в кровати, взять на руки, посадить.
  • Воздух должен быть максимально свежим: открыть окна, двери, выйти во двор, на балкон.

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  • Даже при незначительном насморке использовать средства для восстановления дыхания (сосудосуживающие).
  • Сбить температуру жаропонижающими, даже когда она невысокая.
  • Все время пить мелкими глотками теплые напитки.

Комаровский рассказал, когда кашель становится опасным для жизни

Комаровский рассказал об опасном кашле у ребенка (фото: unsplash.com)

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