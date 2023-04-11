Комаровский объяснил, что действительно нужно кормящим мамам для активизации лактации

Доктор Евгений Комаровский назвал главные преимущества грудного вскармливания для здоровья ребенка, а также объяснил, что поможет мама в случаях, когда наблюдается дефицит молока, и требуется стимуляция лактации.

Что выпить или съесть, чтобы молока стало больше

Врач отметил, что доказательная медицина на самом деле крайне скептически относится к тому, что увеличить количество молока можно "какой-то волшебной травкой, какой-то пилюлей" и так далее.

"Доказательная медицина убеждена в том, что самое главное для того, чтобы у вас было достаточное количество молока, это ваше психическое состояние", - сказал заслуженный педиатр Украины.

То есть, объясняет доктор, чтобы женщина высыпалась, чувствовала заботу и внимание мужа рядом, чтобы из нее "не пили кровь все окружающие".

"И если у мамы есть возможность спать по ночам, то у нее достаточное количество молока, если конечно у нее более-менее нормальная генетика, и нет дефицита жидкости в организме", - указал Комаровский

В этом контексте врач рассказал, что любые полезные напитки для активизации лактации, среди которых могут быть "всякие травки волшебные" и прочее, помогают в стимуляции лактации с одной стороны психотерапевтически, с другой стороны самим фактом того, что употребляется жидкость, ведь "для того чтобы стало больше молока - надо больше пить".

"Тем не менее, если вы пьете какой-нибудь травяной чай (где нет чая, то есть нет кофеина), в состав которого входят веками проверенные безопасные компоненты - то однозначно это не вредно. А психотерапевтически точно не станет хуже", - резюмирует Комаровский.

Какие преимущества грудного вскармливания

Говоря о поощрении естественного вскармливания, педиатр выделил семь главных преимуществ кормления ребенка грудью: