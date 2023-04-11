ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Комаровский объяснил, что действительно нужно кормящим мамам для активизации лактации

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 07:34
Комаровский объяснил, что действительно нужно кормящим мамам для активизации лактации Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Доктор Евгений Комаровский назвал главные преимущества грудного вскармливания для здоровья ребенка, а также объяснил, что поможет мама в случаях, когда наблюдается дефицит молока, и требуется стимуляция лактации.

Об этом известный педиатр и телеведущий, доктор высшей категории рассказал на своем YouTube-канале.

Что выпить или съесть, чтобы молока стало больше

Врач отметил, что доказательная медицина на самом деле крайне скептически относится к тому, что увеличить количество молока можно "какой-то волшебной травкой, какой-то пилюлей" и так далее.

"Доказательная медицина убеждена в том, что самое главное для того, чтобы у вас было достаточное количество молока, это ваше психическое состояние", - сказал заслуженный педиатр Украины.

То есть, объясняет доктор, чтобы женщина высыпалась, чувствовала заботу и внимание мужа рядом, чтобы из нее "не пили кровь все окружающие".

"И если у мамы есть возможность спать по ночам, то у нее достаточное количество молока, если конечно у нее более-менее нормальная генетика, и нет дефицита жидкости в организме", - указал Комаровский

В этом контексте врач рассказал, что любые полезные напитки для активизации лактации, среди которых могут быть "всякие травки волшебные" и прочее, помогают в стимуляции лактации с одной стороны психотерапевтически, с другой стороны самим фактом того, что употребляется жидкость, ведь "для того чтобы стало больше молока - надо больше пить".

"Тем не менее, если вы пьете какой-нибудь травяной чай (где нет чая, то есть нет кофеина), в состав которого входят веками проверенные безопасные компоненты - то однозначно это не вредно. А психотерапевтически точно не станет хуже", - резюмирует Комаровский.

Какие преимущества грудного вскармливания

Говоря о поощрении естественного вскармливания, педиатр выделил семь главных преимуществ кормления ребенка грудью:

  1. Молоко мамы - это всегда идеальные температура и чистота еды, минимальный риск пищевой аллергии и еще "куча полезностей", которые формируют иммунную систему ребенка.
  2. Материнское молоко - это серьезная экономия материальных ресурсов семьи, поскольку заменители молока (смеси), особенно качественные, стоят достаточно дорого.
  3. Это огромная экономия времени.
  4. При кормлении грудью ребенку практически невозможно заболеть кишечной инфекцией, поскольку он получает чистейшую еду.
  5. "Еда с собой" в идеальном виде.
  6. Состав молока все время меняется, и в каждый конкретный момент он идеально соответствует потребностям растущего ребенка именно в этом возрасте.
  7. У детей, находящихся на естественном вскармливании, достоверно реже встречается множество болезней (например, инсулинозависимый сахарный диабет, атеросклероз, лейкозы, отиты, и так далее).

Напомним, ранее доктор Комаровский назвал лекарство, которое никогда нельзя давать ребенку для снижения температуры.

А также перед этим педиатр рассказал о растяжках на животе, груди и бедрах - распространенной проблеме, с которой часто сталкиваются беременные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Комаровский грудне виговодування Доктор Комаровский