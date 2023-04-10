Комаровский назвал лекарство, которое никогда нельзя давать ребенку для снижения температуры
Доктор Комаровский рассказал, почему аспирин нельзя давать детям для понижения температуры тела, несмотря на то, что долгие годы такая практика использовалась.
О том, почему это лекарство вредно, заслуженный педиатр рассказал на своем YouTube-канале.
Вреден ли аспирин для детей?
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) многие годы довольно успешно использовалась в педиатрии при лихорадке и воспалительных процессах самого разнообразного происхождения. После того, как ученые доказали вред аспирина на слизистую оболочку желудка, ацетилсалициловую кислоту стали применять реже.
Если же говорить о снижении температуры, то частоту назначений ацетилсалициловой кислоты в медицине не уменьшили.
Новое исследование ученых обнаружило еще более страшные последствия. Речь идет о болезни синдрома Рея. При этой болезни тяжело поражается головной мозг и печень.
Причину развития синдрома Рея до сих пор не могут установить. В то же время выявлено три группы факторов, способствующих развитию этого синдрома:
• врожденные нарушения обмена веществ;
• инфекции – чаще вирусные (грипп, корь, ветряная оспа), реже бактериальные (гемофильная инфекция тип b);
• прием медикаментов, чаще всего именно ацетилсалициловой кислоты.
Комаровский предостерегает, что детям до 15 лет давать ацетилсалициловую кислоту как жаропонижающее средство категорически нельзя.
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