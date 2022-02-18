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Комаровський назвав "дикий" метод лікування ГРВІ: ніколи так не робіть, особливо з дітьми

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П'ятниця 18 лютого 2022 12:05
Комаровський назвав "дикий" метод лікування ГРВІ: ніколи так не робіть, особливо з дітьми Скріншот: Євген Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розкритикував колись популярний засіб лікування ГРВІ, коли вважалося, що хворобу можна вигнати гарячою парою і лазнею. Особливо це абсурдно для дітей, яких до певного віку і зовсім не можна "парити".

Про це іменитий педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Відвідування лазні не є способом лікування ГРВІ. Тому хворі діти будь-якого віку не повинні відвідувати баню", - заявив педіатр.

Що не так з дітьми і лазнею?

За словами Комаровського, у дітей процеси терморегуляції влаштовані не так, як у дорослих і відвідування лазні дітьми до двох років є небезпечним і небажаним.

При цьому здорові діти повинні відвідувати парну тільки за власним бажанням і перебувати в ній стільки часу, скільки самі вважатимуть за потрібне.

У коментарях дописувачі згадують в коментарях, що лазня була раніше панацеєю.

  • "Як ми вижили? Нас парили наші батьки, лікували ГРВІ в лазні";
  • "Мене в дитинстві з бронхітом в баню потягли, я там знепритомніла. Шкода, раніше замість інтернету були бабусі, які давали поради як лікувати "недуги";
  • Де ви були і де був такий пост, коли я була мала? Змушували паритися, а мені вже поганенько було.

Раніше ми писали, що Євген Комаровський назвав найнебезпечніший засіб при температурі у дітей.

Також раніше педіатр розкритикував популярний засіб від кашлю для дітей.

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Доктор Комаровский
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