Комаровський назвав найнебезпечніший засіб при температурі у дітей: ніколи його не використовуйте
Доктор Євген Комаровський розповів про небезпечне жарознижувальне, яке ні в якому разі не можна давати дітям при температурі.
Про це заслужений педіатр України написав на своїй сторінці в Instagram.
За словами медика, мова йде про аспірин, який могли використовувати ще наші мами і бабусі.
"Аспірин - це ліки не для дітей! Ніколи не використовуйте аспірин для зниження підвищеної температури тіла у дитини!" - попередив Комаровський.
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З Євгеном Олеговичем погодилася в коментарях педіатр Катерина Яковлєва, розповівши, які ще засоби не рекомендуються для зниження дитячої температури.
"Так, він (аспірин. - Ред.) викликає тяжкі побічні, синдром Рея (гостру печінкову недостатність. - Ред.). Анальгін, Німесулід (найз), розтирання розведеною горілкою і оцтом теж не повинні застосовуватися. Тільки парацетамол і ібупрофен", - написала педіатр.
Як зрозуміти, що з ГРВІ потрібно до лікаря
Доктор Комаровський раніше назвав два критерії, при яких потрібно обов'язково звернутися за консультацією до фахівців, якщо у вас гостра респіраторна вірусна інфекція:
- відсутність поліпшень на четвертий день ГРВІ,
- температура тіла вище норми на сьомий день хвороби.
Відзначимо, що педіатр неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при ГРВІ призначати антибактеріальні препарати (антибіотики).
Раніше доктор Комаровський також розкритикував популярний засіб від кашлю, назвавши це доісторичним методом.
Також педіатр назвав популярний напій, який часто дають дітям, але краще цього не робити.